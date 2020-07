V Sloveniji včeraj potrdili 24 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 879 testiranjih potrdili 24 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi dve smrtni žrtvi. Hospitaliziranih je bilo 22 bolnikov s covidom-19, per jih je bilo na intenzivni negi. Iz bolnišnice včeraj niso odpustili nikogar.

Največ novih okužb so odkrili v Rogaški Slatini, kjer so odkrili 5 novih okužb, in v Ljubljani, kjer so potrdili 4 nove okužbe. Štiri nove okužbe so potrdili tudi na Primorskem, in sicer dve v Ilirski Bistrici ter po eno v Ajdovščini in v občini Hrpelje-Kozina.