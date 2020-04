V Sloveniji včeraj potrdili 28 novih okužb in zabeležili 5 smrtnih žrtev

Včeraj so v Sloveniji odkrili 28 novih okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi pet smrtnih žrtev. Opravili so občutno več testiranj kot v nedeljo in ponedeljek, ko so zabeležili zelo nizko število 7 oz. 8 novih okužb, na kar je med drugim včeraj tudi opozoril vladni govorec Jelko Kacin. Včeraj je bilo opravljenih 1168 testiranj, v nedeljo oz. ponedeljek pa približno polovica.

Trenutno je hospitaliziranih 96 ljudi, na oddelkih za intenzivno oskrbo 34 bolnikov. Iz bolnišnice so včeraj odpustili 13 oseb.