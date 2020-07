V Sloveniji včeraj potrdili 30 novih okužb, največ od 16. aprila

V Sloveniji so včeraj ob 1456 testiranjih potrdili 30 novih okužb z novim koronavirusom, največ po 16. aprilu. Iz bolnišnice so odpustili štiri bolnike s covidom-19, hospitaliziranih je še šest bolnikov, nihče od njih ni na intenzivni negi. Včeraj niso zabeležili novih smrtnih žrtev.

Doslej so v Sloveniji opravili 105.652 testov na covid-19, potrdili so 1679 okužb, trenutno je potrjenih aktivno okuženih 160 oseb. Doslej je umrlo 111 bolnikov.

Med zadnjimi 30 na novo potrjenimi okuženimi je večina mladih. Kar 18 novookuženih je starih do 44 let, med njimi je otrok mlajši od štirih let.