V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 3831 testiranj potrdili 304 nove okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 15-odstoten, opravili so jih 1565 in potrdili 234 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 3,1-odstoten, ob 2266 hitrih antigenskih testiranjih so odkrili 70 novih okužb. Umrlo je 12 covidnih bolnikov.

Hospitaliziranih je bilo 946 bolnikov s covidom-19, med katerimi jih je 160 potrebovalo intenzivno nego.