V Sloveniji včeraj potrdili 31 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji ob 1118 testiranjih potrdili 31 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Hospitaliziranih je 23 bolnikov, med katerimi dva ležita na intenzivni negi. Včeraj so enega bolnika tudi odpustili v domačo oskrbo.

Med potrjenimi včerajšnjimi okužbami so tri potrdili tudi na Primorskem, in sicer 2 v občini Vipava in eno v občini Sežana.

V Sloveniji je trenutno aktivno okuženih 188 ljudi. Doslej so potrdili 2303 okužbe z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 129 bolnikov s covidom-19.