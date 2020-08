V Sloveniji so včeraj ob 1299 testiranjih potrdili 33 novih okužb z novim koronavirusom. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Hospitaliziranih je bilo 23 bolnikov, nobeden od njih ni potreboval intenzivne nege. Prav tako niso nikogar odpustili iz bolnišnice. Tri okužbe so potrdili tudi v primorskih občinah, in sicer po eno v Kopru, Piranu in Novi Gorici.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 2755 primerov novega koronavirusa, umrlo pa je 133 oseb s covidom-19.