V Sloveniji včeraj potrdili 3354 novih okužb, največ doslej

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 22.194 hitrih in PCR testov potrdili 3354 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. Pozitivnih je bilo 2602 oz. 37,4 odstotka 6956 opravljenih PCR testov, kar je skoraj 10 odstotkov več kot v ponedeljek in 752 oz. 4,9 odstotka 15.238 hitrih testov. Umrlo je 31 covidnih bolnikov.

V bolnišnicah se zdravi 1177 covidnih bolnikov, kar je 16 manj kot v ponedeljek, od tega 182 na oddelkih za intenzivno terapijo, 6 manj kot v ponedeljek.

V domačo oskrbo so v torek odpustili 106 covidnih bolnikov.