V Sloveniji včeraj potrdili 36 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 1439 testiranjih potrdili 36 novih okužb z novim koronavirusom. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Štiri novookužene so odkrili tudi na Primorskem, in sicer dva v občini Koper ter po enega v občinah Piran in Nova Gorica.

Hospitaliziranih je 20 bolnikov s covidom-19, od katerih se nihče ne zdravi na intenzivni negi. Enega bolnika so odpustili v domačo oskrbo.

V Sloveniji je trenutno 419 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Skupno je bilo doslej v Sloveniji potrjenih 2722 primerov okužbe, umrlo pa je 133 bolnikov s covidom-19.