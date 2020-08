Včeraj so v Sloveniji ob 1096 testiranjih potrdili 38 novih okužb z novim koronavirusom, 5 okužb manj kot v sredo, ko je bilo število novookuženih največje po 3. aprilu. Umrl je en bolnik s covidom-19. Eno okužbo so včeraj potrdili tudi v Izoli. Hospitaliziranih je 18 bolnikov s covidom-19, nihče se ne zdravi na intenzivni negi. Enega bolnika so tudi odpustili iz bolnišnice.

Doslej so v Sloveniji skupaj potrdili 2574 okužb, umrlo pa je 130 bolnikov s covidom-19. Trenutno je 341 aktivno okuženih.