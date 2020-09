V Sloveniji včeraj potrdili 41 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 1415 testiranjih potrdili 41 novih okužb z novim koronavirusom. Največ jih je bilo v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 10, 9 okužb pa so potrdili v starostni skupini od 45 do 54 let. Hospitaliziranih je bilo 25 bolnikov s covidom-19, od teh sta dva ležala na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili tri osebe, niso pa zabeležili novih smrtnih žrtev.

V Sloveniji je trenutno 468 aktivno okuženih. Doslej so potrdili skupaj 2924 primerov okužbe z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.