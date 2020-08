V Sloveniji so včeraj ob 1338 testiranjih potrdili 42 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 22 bolnikov s covidom-19, med njimi eden leži na oddelku za intenzivno nego. Iz bolnišnice so včeraj odpustili štiri bolnike. V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 2797 okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.