V Sloveniji včeraj potrdili 47 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 1733 testiranjih potrdili 47 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je največ novookuženih, in sicer 13, mlajših od 24 let, 10 novookuženih pa je iz starostne skupine med 25 in 34 let. Hospitaliziranih je bilo 24 oseb, med temi trije bolniki ležijo na intenzivni negi.

Včeraj niso zabeležili novih smrtnih žrtev, v domačo oskrbo pa so odpustili 4 osebe. V Sloveniji je trenutno 505 aktivnih okužb.

V Sloveniji so doslej skupno potrdili 3056 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 134 bolnikov s covidom-19.