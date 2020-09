V Sloveniji so včeraj ob običajnem manjšem številu nedeljskih testiranj, in sicer ob 1110 opravljenih testiranjih, potrdili 47 okužb z novim koronavirusom. Na Primorskem so potrdili eno okužbo v novogoriški občini. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev med bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je skupno 40 oseb, med njimi jih 9 leži na intenzivni negi. Šest oseb so odpustili iz bolnišnične oskrbe.