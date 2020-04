V Sloveniji včeraj potrdili 5 novih okužb s koronavirusom

V Sloveniji so včeraj potrdili le 5 novih okužb s koronavirusom, opravljenih pa je bilo 537 testiranj, približno polovično število v primerjavi s preteklimi dnevi. Skupaj je bilo tako v Sloveniji do včeraj potrjenih 1335 primerov okužbe z novim koronavirusom in so opravili 41.802 testiranji. Včeraj so tudi zabeležili tri nove smrtne žrtve, doslej je skupaj umrlo 77 okuženih.

Včeraj je bilo 88 hospitaliziranih bolnikov, med temi 26 v intenzivni oskrbi. Število novih okužb v zadnjih dneh vztrajno pada, prav tako število hospitaliziranih in bolnikov, ki potrebujejo intenzivno oskrbo, je sporočila slovenska vlada na Twitterju. Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 193 bolnikov s covidom-19.