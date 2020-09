V Sloveniji so včeraj ob 1653 testiranjih potrdili 53 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Po eno okužbo so odkrili tudi v štirih primorskih občinah, in sicer v Kopru, Novi Gorici, Ilirski Bistrici in občini Hrpelje-Kozina.

Hospitaliziranih je 26 oseb s covidom-19, štiri od teh ležijo na intenzivni negi. Včeraj so iz bolnišnice odpustili tri osebe. V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom doslej potrdili pri 3032 osebah, umrlo pa je 134 ljudi s covidom-19.