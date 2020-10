V Sloveniji so včeraj ob nižjem številu nedeljskih testiranj - opravili so jih 1034 - potrdili 75 novih okužb z novim koronavirusom. Delež potrjenih okužb je bil 7,25 odstotka. En bolnik s covidom-19 je umrl. Hospitaliziranih je 107 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 21 leži na intenzivni negi. Osem oseb so včeraj odpustili iz bolnišnične oskrbe.

V Sloveniji so trenutno 2103 aktivno okuženi z novim koronavirusom, doslej so potrdili 6573 okužb, umrlo pa je 156 bolnikov s covidom-19.