V Sloveniji včeraj potrdili 99 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji ob 2382 testiranjih potrdili 99 novih okužb z novim koronavirusom. Dvanajst novih okužb so odkrili na Primorskem, po tri v občinah Ajdovščina in Divača, dve v Novi Gorici, po eno pa v Pivki, Ilirski Bistrici, Idriji in Vipavi.

Hospitaliziranih je 84 bolnikov s covidom-19, od teh jih je 16 na intenzivni negi. Včeraj ni umrl nonen bolnik s covidom-19. Iz bolnišnic pa so odpustili 19 oseb.

V Sloveniji je trenutno 1656 aktivno okuženih, doslej pa so skupno potrdili 5487 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 149 bolnikov s covidom-19.