V Sloveniji včeraj potrdili dve novi okužbi

Včeraj so v Sloveniji ob 809 testiranjih potrdili dve novi okužbi s covidom-19. Prvič po dveh tednih so v enem dnevu potrdili več kot eno okužbo. Ni bilo pa novih smrtnih žrtev. Skupno število potrjenih okužb v Sloveniji se je tako povečalo na 1471. Včeraj je bilo hospitaliziranih le osem bolnikov s covidom-19, med katerimi sta bila dva na intenzivni negi.

V Sloveniji je doslej umrlo 108 bolnikov z novim koronavirusom, v domačo oskrbo so odpustili 290 bolnikov in so skupno opravili 76.579 testiranj.