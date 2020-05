Včeraj so v Sloveniji ob 981 testiranjih potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom in niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Skupno je bilo doslej potrjenih 1468 okužb, življenje pa je izgubilo 104 okuženih s covidom-19.

Število hospitaliziranih bolnikov se še zmanjšuje, včeraj jih je bilo 23, štirje so ležali na intenzivni negi, enega pa so odpustili domov. Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 276 bolnikov s covidom-19. Doslej so opravili 71.951 testiranj.