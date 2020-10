V Sloveniji včeraj potrdili rekordnih 238 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji ob 3281 testiranjih potrdili rekordnih 238 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 7,25 odstotka. Osem okužb so potrdili v primorskih občinah, in sicer po dve okužbi v Ajdovščini in Piranu, po eno pa v Ilirski Bistrici, Novi Gorici, Tolminu in Izoli. Dva bolnika s covidom-19 sta umrla. Hospitaliziranih je 86 bolnikov, od teh jih 15 leži na intenzivni negi.

Skupno so doslej potrdili 6103 okužbe, trenutno pa je v Sloveniji 1908 aktivno okuženih. V domačo oskrbo so včeraj odpustili 8 oseb.