V Sloveniji včeraj potrjenih 15 novih okužb

Včeraj so v Sloveniji ob 1161 opravljenih testiranjih potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi novo smrtno žrtev. Skupno je umrlo 81 bolnikov okuženih s koronavirusom. Včeraj je bilo hospitaliziranih 77 oseb, od teh je bilo 23 na intenzivni negi, štiri osebe pa so odpustili iz bolnišnice.

Do včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 48.179 testov na novi koronavirus in so skupno potrdili 1388 primerov okužbe.

Medtem so včeraj na severnem Primorskem potrdili nov primer okužbe, poročajo Primorske novice. Test je bil pozitiven pri osebi iz idrijske občine, kjer gre za šesti potrjeni primer.

Oboleli so v sedmih severnoprimorskih občinah: v Idriji jih je šest, v Tolminu in Novi Gorici po pet, v občinah Cerkno in Ajdovščina po dva, v občinah Šempeter-Vrtojba in Bovec pa po en okužen.