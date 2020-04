Včeraj so v Sloveniji potrdili 7 novih okužb s koronavirusom, zabeležili pa so tudi eno novo smrtno žrtev. Opravili so 1315 testiranj. Skupno so do zdaj potrdili 1373 primerov okužbe, opravljenih pa je bilo 47.018 testov. Umrlo je 80 okuženih s koronavirusom.

Včeraj je bilo hospitaliziranih 78 okuženih, od teh jih je bilo 24 na intenzivni negi. Iz bolnišnice je bilo do včeraj odpuščenih 215 ljudi.