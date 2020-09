V Sloveniji včeraj rekorden porast števila dnevnih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 2560 testiranjih potrdili 79 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za najvišje število potrjenih dnevnih okužb doslej, pri čemer so tudi opravili največ testiranj v enem dnevu. Pred tem so največ dnevnih okužb, in sicer 70, potrdili 26. marca.

Hospitaliziranih je 33 bolnikov s covidom-19, štirje ležijo na intenzivni negi. Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19. Trenutno je v Sloveniji aktivno okuženih 590 ljudi. Doslej so skupaj potrdili 3312 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 135 bolnikov s covidom-19.

Med včerajšnjimi novookuženimi je tudi enajst oskrbovancev v domovih za starejše in sedem pri zaposlenih, tri okužbe pa so potrdili med zaposlenimi v zdravstvu.