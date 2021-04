V Sloveniji včeraj umrli trije bolniki s covidom-19

V Sloveniji so včeraj ob 4812 PCR testiranjih potrdili 1189 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 24,7-odstoten. Opravili so tudi 29.361 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide potrjujejo s PCR testi. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 581 covidnih bolnikov, kar je 8 več kot v ponedeljek, na intenzivnih negah se jih zdravi 131, eden manj.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 889, kar je nižje kot dan prej, ko je znašalo 943. V domačo oskrbo so odpustili 60 oseb.