V Sloveniji več kot 40 okužb na 100.000 prebivalcev

V Sloveniji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom danes preseglo mejo 40 okužb na 100.000 prebivalcev, kar pomeni, da je »epidemija kar v obširnem razmahu,« je ocenila infektologinja Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19. Zlasti pa jo zaskrblja porast števila hospitaliziranih bolnikov in meni, da se bo slednje v prihodnjih dneh še izrazito povečalo. Od števila obolelih in možnosti njihove obravnave pa je po njenem močno odvisna tudi smrtnost. Ocenila je, da tudi brez epidemije v Sloveniji primanjkujejo kader in kapacitete. Obstaja resna grožnja, da vseh ljudi ne bodo mogli ustrezno obravnavati, je opozorila.

Ključno je po njenem takojšnje ukrepanje. Pozvala je k doslednemu spoštovanju varnostnih ukrepov in ne izključuje pa tudi njihove zaostritve. Omenila je nošenje mask na prostem, ko je zbranih več ljudi ter možnost skrajšanja odpiralnih časov gostinskih lokalov. Bojana Beović je poudarila, da se zavzema za konsistentne ukrepe, zato da bi jih ljudje lažje razumeli in upoštevali.