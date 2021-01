V Sloveniji več pozitivnih testov kot v FJK, a nižja smrtnost

V Italiji so danes ob 267.567 molekularnih in hitrih testih potrdili 14.078 okužb na novi koronavirus, delež pozitivnih testov je bil 5,2-odstoten in torej višji kot v sredo (4,8-odstoten). Umrlo je 521 covidnih bolnikov.

V FJK so skupno opravili 9985 testov in potrdili 657 okužb, tako da je bil delež pozitivnih testov višji od državnega povprečja, saj je znašal 6,57 odstotka. Umrlo je 25 bolnikov s covidom-19. Tem gre prišteti še smrt, ki so jo zabeležili 23. decembra. Na intenzivni negi se zdravi 59 covidnih bolnikov, v ostalih oddelkih pa 680 pacientov. V domači izolaciji je 11.441 ljudi.

V Sloveniji so v sredo ob 11.599 opravljenih hitrih in PCR testih potrdili 1445 novih okužb, odstotek pozitivnih brisov je bil 12,45-odstoten in je bil torej še vedno precej višji v primerjavi z italijanskim. Umrlo je 27 bolnikov s covidom-19, tako da je smrtnost v Sloveniji glede na število prebivalcev nižja v primerjavi npr. s FJK.