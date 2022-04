V Sloveniji vedno nižje število aktivnih okužb

V ponedeljek so v Sloveniji ob 1309 PCR-testih in 10.760 hitrih antigenskih testih potrdili 1546 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 hospitaliziranih 90 bolnikov na navadnih oddelkih in 15 na oddelkih intenzivne nege. Umrli so štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 15.286 aktivnih primerov okužbe, kar je 1078 manj kot dan prej.

V primerjavi z nedeljo so v ponedeljek potrdili 1218 okužb več, glede na prejšnji ponedeljek 1089 več.

Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 13 bolnikov manj kot dan prej, dva manj potrebujeta tudi intenzivno terapijo. Skupno je hospitaliziranih 239 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je devet več kot prejšnji dan. Na intenzivnih oddelkih je skupno 29 bolnikov s potrjeno okužbo oz. en manj kot prejšnji dan.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 1137 in je tako za 159 višje kot dan prej. Za ena se je znižalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev in trenutno znaša 721.