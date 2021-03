V Sloveniji vnovično slabšanje epidemiološke slike

V Sloveniji so v nedeljo ob 1842 PCR testih potrdili 290 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 15,7 odstoten, kar je nekoliko manj kot v soboto, ko je bil 18,1-odstoten. Opravili so tudi 6491 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer pozitivne izvide preverjajo s PCR testi. Umrli so štirje covidni bolniki.

Sedemdnevno povprečno število potrjenih okužb je naraslo na 820, povečuje se tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov. V bolnišnicah se danes zdravi 494 covidnih bolnikov, 21 več kot v nedeljo in 36 več kot v soboto. Intenzivno nego danes potrebuje 94 covidnih bolnikov, eden več kot v nedeljo in šest več kot v soboto.

Ob vnovičnem slabšanju epidemiološke slike v zadnjih dneh bo svetovalna skupina za covid-19 na današnjem rednem sestanku preučila morebitne nove ukrepe za zajezitev epidemije, so izpostavili na vladni novinarski konferenci.

Danes so v primorsko-notranjski regiji odprli terase in vrtove lokalov, v obalno-kraški regiji pa pod določenimi pogoji tudi trgovine.