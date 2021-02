V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 23.649 testiranj potrdili 1055 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so 5151 PCR testov, pri čemer so potrdili 850 novih okužb (16,5%) ter 18.498 hitrih antigenskih testov, čigar 1,1% je bila pozitivnih oz. 205. Umrlo je 15 bolnikov s covidom.

Hospitaliziranih je 789 bolnikov s covidom-19 oz. kar 39 manj kot včeraj, na intenzivnih oddelkih se zdravi 154 bolnikov s covidom-19 oz. trije manj kot včeraj.