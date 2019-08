V Sloveniji vse več turistov

V turističnih nastanitvenih obratih po Sloveniji so v prvih šestih mesecih letos skupaj našteli skoraj 2,56 milijona prihodov turistov, kar je 6,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 6,29 milijona nočitev, kar predstavlja 3,9-odstotno medletno rast. Izrazitejša je rast prihodov in nočitev pri tujih turistih.

Statistični urad RS je objavil podrobne podatke o junijskem in polletnem turističnem obisku, ki so malenkost nižji od prve ocene s konca julija. Prihodov domačih gostov je bilo v polletju nekaj več kot 731.000, kar je tri odstotke več kot v enakem obdobju, domači gostje pa so ustvarili skoraj 2,01 milijona nočitev, kar je vsega 0,2 odstotka nad številko iz lanskega prvega polletja. Prihodov tujih gostov je bilo medtem skoraj 1,83 milijona oz. 7,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, njihovih nočitev pa je bilo za nekaj več kot 4,82 milijona ali 5,7 odstotka več kot v prvih šestih mesecih lani. Največ prihodov in nočitev so ustvarili italijanski turisti, sledili so jim nemški, avstrijski, britanski, češki in nizozemski. Najvišjo medletno rast medtem podatki kažejo pri turistih iz Češke (15,9 odstotka več prihodov in 20,2 odstotka več nočitev) in Nemčije (12,7 oz. 11,4 odstotka). Prihodov avstrijskih gostov je bilo za 5,5 odstotka več, njihovih nočitev pa za 3,6 odstotka, Italijani pa so ustvarili za 2,6 odstotka več prihodov in nočitev. Pri gostih iz Združenega kraljestva in Nizozemske je bilo medtem v polletju zaznati manjši upad (približno eno- oz. triodstotni pri nočitvah).

Največ prihodov in nočitev so v šestih mesecih ustvarile gorske občine, sledijo zdraviliške in obmorske občine ter Ljubljana, ki pa beleži najvišjo medletno rast (11,5 odstotka več prihodov in 8,7 odstotka več nočitev).

Daleč največ je bilo v šestih mesecih nočitev v hotelih (3,32 milijona), a z okoli 30-odstotno medletno rastjo jim sledijo zasebne sobe in apartmaji ter hiše (1,19 milijona), kar kaže na povečano uporabo platform, kot je Airbnb.