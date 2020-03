V Sloveniji za zdaj ne bo večjih omejitev gibanja, je povedal minister Hojs na tiskovni konferenci. Ljudje so ukrepe vzeli resno, je izjavil, zato ni potrebe po dodatnem zaostrovanju omejitev gibanja v Sloveniji vsaj še dva do tri dni. Policisti so opravili več kot 5000 nadzorov, kršitev in prijav pa je bilo le malo nad 30, je sporočil. Slovenija pa bo uvedla kontrolne točke na meji z Avstrijo.

Jelko Kacin je uvodoma povedal, da ukinjajo krizni štab.