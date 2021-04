V Sloveniji zabeležili tri šibke potresne sunke

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči in zjutraj zabeležili tri potresne sunke. Najmočnejši je bil ravno zadnji potres, ki so ga zabeležili ob 7.55. Žarišče potresa je bilo 52 kilometrov severno od Ljubljane, v bližini Podljubelja na slovensko-avstrijski meji. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili številni prebivalci širše okolice Tržiča, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje. Prejšnja dva potresna sunka sta bila precej bolj šibka, njun epicenter pa je bil na Dolenjskem.