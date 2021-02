V Sloveniji že drugi dan zapored manj kot 1000 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 17.264 PCR in hitrih testov potrdili 990 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 16-odstoten, ob 4541 testiranjih so potrdili 725 novih okužb. Delež hitrih antigenskih testov pa je bil 20,1-odstoten, ob 12.723 opravljenih testih so ugotovili 265 novih okužb.

Umrlo je 18 bolnikov s covidom-19.

V bolnišnicah se je zdravilo 926 covidnih bolnikov, kar je 62 manj kot v četrtek, od tega 157 na intenzivni negi, štirje manj.

Povprečje potrjenih primerov okužbe v zadnjih dneh se je po podatkih NIJZ zmanjšalo na 1031.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je v Sloveniji že nekaj dni manjše od 1000, kar je eden od pogojev za prehod v oranžno fazo. Drugi pogoj je, da pod 1000 pade tudi povprečno število potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh.