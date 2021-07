V Slovenijo le testirani, cepljeni in prebolevniki

Slovenska vlada je danes sprejela sklep o ukinitvi seznama držav glede na epidemiološko sliko in izenačitvi pogojev za vstop v Slovenijo, saj bo za vse veljal pogoj preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Odlok bo začel veljati v nedeljo, 11. julija, v praksi bo zaživel 15. julija. Do takrat ostajajo v veljavi dosedanji ukrepi in pogoji vstopa v državo.

Od 15. julija dalje pa bodo vstop v državo dovolili vsem, ki bodo predložili dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirusom, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa 48 ur. Veljala bodo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Pristojni organi bodo za ustreznost pogojev PCT upoštevali tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.

Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v desetdnevno karanteno.

