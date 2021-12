V Slovenijo prihaja pomoč iz Italije

V Slovenijo bo jutri prišlo na pomoč petnajst italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, ki se bodo pridružili skupinam vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske pri pomoči v covidnih bolnišnicah. V kranjski vojašnici jih bosta pozdravila minister za obrambo Matej Tonin in minister za zdravje Janez Poklukar.

Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah sta se 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovorila ministra za obrambo Slovenije in Italije Matej Tonin in Lorenzo Guerini.

Minister Tonin je po srečanju z italijanskim kolegom Guerinijem na Twitterju zapisal, da sta se dogovorila, da bo italijanska vojska Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami. Kot so dodatno pojasnili na slovenskem ministrstvu za obrambo, sta ministra ob začetku pogovorov izmenjala informacije o trenutnem stanju glede okuženih bolnikov in boju proti covidu-19. Tonin je ob tem italijanskega kolega zaprosil za pomoč z zdravstvenim osebjem.

Minister Guerini je po navedbah obrambnega ministrstva dejal, da na podlagi italijanskih izkušenj razume trenutno težko situacijo v Sloveniji in ponudil tovrstno pomoč. Da prihaja pomoč iz Italije je v intervjuju za Primorski dnevnik potrdil tudi zunanji minister Anže Logar.