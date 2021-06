V slovenskih bolnišnicah 18 covidnih bolnikov manj

V Sloveniji so v ponedeljek ob opravljenih 3378 PCR testih potrdili 323 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 9,6-odstoten, medtem ko je bil dan prej nekoliko nižji, in sicer 6,1 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 227 covidnih bolnikov (18 manj kot dan prej), od tega jih 68 potrebuje intenzivno zdravljenje (pet manj). Umrl je en bolnik s covidom-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 275. V ponedeljek so opravili tudi 42.696 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je aktivnih primerov okužb trenutno 4124. Proti covidu-19 je bilo s prvim odmerkom cepiva doslej cepljenih 664.217 oseb, z drugim odmerkom pa 407.275.