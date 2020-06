V soboto morda novosti o slovensko-italijanski meji

Uradni govorec slovenske vlade Jelko Kacin je danes povedal, da bo vlada o uvrstitvi Italije na seznam držav, iz katerih je mogoč vstop v Slovenijo brez omejitev, odločala na podlagi epidemioloških podatkov. Kacin je dodal, da so epidemiološki podatki v nekaterih predelih Italije že zelo vzpodbudni in je pri tem izrecno omenil FJK in Veneto. Morebitno odločitev o odpiranju mej z Italijo bo zunanje ministrstvo javnosti sporočilo v soboto ob obisku italijanskega zunanjega ministra Luigija Di Maia v Sloveniji, je izjavil Kacin.

Kot je znano, so se predstavniki NIJZ in ISS sestali v torek, 2. junija. Novinarske konference v Ljubljani sta se udeležila glavni epidemiolog NIJZ Mario Fafangel in Flavia Riccardo z italijanskega Istituto Superiore di Sanità, pred tem je sicer potekala tudi videokonferenca z Rimom na kateri so izmenjali podatke in izkušnje v dveh državah.