V soboto prihaja hladna fronta, za njo se vrača pomlad

Naše kraje bosta v prihodnjih dneh oplazili dve vremenski fronti, prva, ki bo vplivala na vreme pri nas že jutri (četrtek) bo oslabljena in komajda zaznavna, druga, ki bo prešla naše kraje v soboto, pa bo izrazitejša. Ob njej se bodo pojavljale padavine in se bo ozračje občutno ohladilo, zapihala bo burja. Šlo pa bo za prehodno poslabšanje, kajti že od nedelje se bo krepil anticiklon in se bo vreme izboljšalo, dogajanje v prihodnjem tednu pa bo spet bolj pomladno.

Danes bo še prevladovalo sončno vreme, jutri bo več oblakov, le ponekod bo lahko tudi padla kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo vreme v glavnem že delno izboljšalo.

V petek bodo pred sobotno vremensko fronto tokovi obrnili od jugozahoda in bo pritekal vlažen zrak. Povečini bo že oblačno in bolj vlažno, mestoma lahko zamegljeno. Ni izključeno rahlo krajevno rosenje.

V soboto bo pretežno oblačno, pojavljale se bo krajevne padavine, lahko tudi v obliki ploh ali neviht. Popoldne ali zvečer bo zapihala burja in se bo ozračje naglo ohladilo. Meja sneženja se bo spuščala.

V noči na nedeljo bodo padavine povsod ponehale in se bo vreme izboljšalo.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Jutro bo mrzlo, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija. V popoldanskih urah bo ponekod nastajala kopasta oblačnost in iz nje lahko kakšna krajevna ploha.

V začetku prihodnjega tedna bo sončno in spet topleje, le jutra bodo sprva še razmeroma mrzla.