V soboto se začenjajo popusti

Deželna vlada je na predlog odbornika Binija odločila, da se bodo sezonski popusti začeli že v soboto, 25. julija, in tako premaknila začetek razprodaj na en teden prej.

Maja je konferenca dežel določila, da se bodo zaradi daljšega zaprtja trgovin sezonski popusti začeli mesec dni kasneje kot je bilo sprva načrtovano, in sicer 1. avgusta. 20. julija pa so dali možnost vsaki deželi in pokrajini, da sama odloči, kdaj naj se začnejo sezonski popusti. Dežela Furlanija - Julijska krajina je tako določila, da se pri nas popusti začnejo že jutri, v soboto, 25. julija.