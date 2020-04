V Soči umrl 29-letni domačin

V soboto nekaj po 19. uri se je v reki Soči nad volčanskim mostom v bližini križišča Peršeti pri Tolminu začela iskalna akcija za 29-letnim domačinom. Slednji je pred tem sam stopil v reko, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Najprej so ga iskali tam prisotni, kasneje pa so poklicali na pomoč reševalne službe. Pogrešanega so sinoči iskali pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin in policija.

Ker ga niso našli, so reševalno akcijo prekinili in jo nameravali nadaljevati danes, je za Slovensko tiskovno agencijio povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Vendar pa so policijo svojci pogrešanega v nedeljo okoli 6.30 obvestili, da so pogrešanega našli kakšnih 50 metrov nižje od njegovega vstopa v reko v globini približno treh metrov. Na kraj so danes prišli gasilci, potapljači in policisti, prisotna pa je bila tudi služba nujne medicinske pomoči iz Tolmina. Zdravnik na truplu pokojnega ni našel nobenih znakov, ki bi kazali na nasilno smrt. Zato je odredil sanitarno obdukcijo. O dogodku bo policija obvestila tudi pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.