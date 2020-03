V Španiji 769 novih smrtnih žrtev

V Španiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 769 smrtnih žrtev koronavirusa covid-19. Število umrlih, okuženih s koronavirusom, se je tako povečalo na 4858. Doslej so potrdili skupno 64.059 okužb s koronavirusom.

Število okuženih in smrtnih žrtev novega koronavirusa v Španiji naglo narašča in je druga najbolj prizadeta država v Evropi za Italijo. Od 14. marca je v veljavi karantena, ki močno omejuje gibanje prebivalcev. Španski parlament je v noči na četrtek izredne razmere, vključno s karanteno, podaljšal do 12. aprila.