V sredo prihaja izrazita hladna vremenska fronta

V sredo bo večji del Evrope in tudi naše kraje prečesala izrazita hladna vremenska fronta, ob njenem prehodu se bo vreme občutno poslabšalo, za njo pa bo pritekal hladnejši severni zrak. Ohladitev bo najbolj občutna od petka, ko se bodo najvišje dnevne temperature zadrževale pod 20 stopinjami Celzija, živo srebro pa se bo v nočnih urah ponekod spustilo pod 10 stopinj Celzija. Pihala bo burja.

Danes in jutri bo še prevladovalo delno jasno do zmerno oblačno vreme in bo razmeroma toplo. Jutri proti večeru bodo ponekod že možne manjše padavine.

V sredo bo oblačno s padavinami, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte. Popoldne ali zvečer bo zapihala zmerna burja, temperatura se bo spuščala.

V četrtek se bo čez dan vreme izboljšalo. Pihala bo zmerna burja, nekoliko hladneje bo.

V noči na petek se bo temperatura še spuščala. Petkove jutranje temperature bodo za ta čas nizke.

V petek in soboto bo prevladovalo precej jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Zlasti v soboto bo lahko padlo nekaj kapelj dežja.

V nedeljo bo že več oblačnosti, proti večeru se bodo verjetno že pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte. V noči na ponedeljek in v ponedeljek nato kaže na novo poslabšanje vremena s padavinami in ohladitvijo.