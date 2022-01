V sredo vremenski preobrat

Vremenska slika se bo po daljšem obdobju velike stanovitnosti, v katerem se je v nižinah zadrževal zelo vlažen in hladnejši zrak, v gorah pa so bile razmere pomladne, v sredo občutno spremenila. Začelo se bo tako novo obdobje pod vplivom severnega zraka in nižjih temperatur. Predhodnica sredine spremembe bo izrazita hladna vremenska fronta, ob kateri se bodo pojavljale padavine, pogosto v obliki ploh in bo zapihala burja, s katero bo začel pritekati občutno hladnejši zrak. Temperaturna sprememba bo največja v gorah, kjer bo mestoma lahko presegala 20 stopinj Celzija, manjša pa v nižinah, kjer se je zaradi temperaturnega obrata že itak zadrževal razmeroma hladen zrak. V sredo se bo meja sneženja spuščala, ni izključeno, da bo proti koncu padavin lahko snežilo tudi v najvišjih vzhodnih predelih Kraške planote.

Danes in jutri bo še oblačno in megleno, občasno bodo manjše rahle krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja.

V sredo bo pretežno oblačno z zmernimi do močnimi padavinami, vmes se bodo pojavljale plohe. Zapihala bo zmerna do močna burja, ozračje se bo ohlajalo. Meja sneženja se bo spuščala, zvečer in v noči na četrtek ni izključeno, da se bodo posamezne snežinke lahko prikazale tudi v najvišjih predelih Kraške planote.

V četrtek se bo začelo daljše obdobje s stanovitnim vremenom pod vplivom mrzlega severnega zraka. Več dni bo prevladovala jasnina z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Občasno bo pihala burja. Nočne temperature se bodo postopno, razen ob morju, povsod spustile pod ničlo, najvišje dnevne pa bodo do okrog 7 stopinj Celzija. Obdobje z nižjimi temperaturami naj bi se po zdajšnjih izračunih z morebitnimi vmesnimi krajšimi premori zavleklo vsaj do zadnje tretjine meseca.