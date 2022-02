V štirih urah 75-odstotni padec vlage

S severnim vetrom je danes začel pritekati proti nam občutno bolj suh zrak. Severni tokovi udarjajo ob alpski greben in se potem na njegovi južni strani spuščajo proti nižinam in morju, pri čemer se zrak segreva in suši. Najvišje dnevne temperature v FJK so bile od 12 do 14 stopinj Celzija. Zlasti pa se je ob obratu vetrov v dopoldanskih urah naglo spuščala relativna vlaga. V Boljuncu je denimo v štirih urah med 9. in 13. uro relativna vlaga padla za 75 odstotkov. Zjutraj je bila ob megli 95-odstotna, ob 13. uri pa 20-odstotna. Vremenske razmere pa so zelo prijetne, vidljivost odlična in nebo sinje modro.