V Tokiu občutno topleje in bolj soparno kot v Portorožu

Ob spremljanju olimpijskih iger pogosto slišimo, da vreme in toplotna obremenitev vplivata na nastope športnikov. Kako vroče pa je v tem času na Japonskem? Letošnje igre bodo med najbolj vročimi doslej, ugotavlja Arso.

Mesto Tokio ima značilno vlažno subtropsko podnebje. Poletja so vroča z razmeroma pogostim in obilnim dežjem. Povprečna minimalna temperatura zraka v juliju je 22,4 stopinje Celzija, povprečna maksimalna pa 29,9 stopinje Celzija. Povprečna mesečna temperatura zraka je tako za dobri 2 stopinji Celzija višja kot v Portorožu, je zapisal Arso. Razlog za visoko povprečno temperaturo je obsežna in zelo topla vodna masa Pacifiškega oceana, ki ima v tem delu leta temperaturo okoli 27 stopinj Celzija. V preteklih dneh je bila temperatura zraka precej nad povprečjem, najvišja temperatura je bila tudi nad 34 stopinjami Celzija.

Ozračje je v Tokiu tudi pogosto zelo soparno. V povprečju je količina vodne pare kar za eno tretjino višja kot denimo v Portorožu, ugotavlja Arso. Imajo pa naši kraji precej več sončnih ur, kot v deželi vzhajajočega sonca. Celo Kredarica, kjer je poleti pogosta kopasta oblačnost, ima v povprečju v juliju za 40 ur več sonca kot prestolnica Japonske. Razlog za oblačna in pogosto deževna poletja je stacionarna fronta znana pod imenom Baiu. Ta predstavlja mejo med toplo tropsko zračno maso in hladnejšo iz področja severnega dela Pacifika. Nad osrednjim delom otočja so zelo pogoste tudi vsakodnevne popoldanske plohe in nevihte. ⛈