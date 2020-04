V tolmeškem zaporu pet pozitivnih na koronavirus

V strogo varovanem zaporu v Tolmeču je pet zapornikov okuženih z novim koronavirusom. Vest je že nekaj dni neuradno krožila po Karniji, danes pa jo je potrdil še tolmeški župan Francesco Brollo, ki je v zvezi s tem že naslovil dopis na italijanskega ministra za pravosodje Alfonsa Bonafedeja, dogodek pa je tudi komentiral na svojem Facebook profilu. Okužene zapornike so v tolmeški zapor premestili iz Bologne; po rezultatu brisa, ki je sicer bil negativen, so vseeno prestali 14-dnevno karanteno, po kateri se je izkazalo, da so okuženi z novim koronavirusom.