V tovornjaku hladilniku šest prebežnikov

Nadzorniki Fursa so v petek dopoldne na bivšem mejnem prehodu Fernetiči ustavili voznika tovornega vozila turških registrskih tablic. Med postopkom so iz tovornega dela zaslišali trkanje po stenah hladilnika. Pri pregledu tovornega dela so v notranjosti našli 6 nezakonitih prebežnikov, in sicer 5 državljanov Pakistana in enega državljana Afganistana, za katerega so ugotovili, da je mladoleten. Osebe so zaprosile za mednarodno zaščito, prepeljali so jih v azilni dom v Ljubljani. Zoper voznika, 50-letnega državljana Turčije, so policisti podali kazensko ovadbo. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru je za voznika odredil pripor.