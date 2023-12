V tovornjaku tihotapili tri tone cigaret

Finančni policisti s Trbiža so pri cestninski postaji Benetke vzhod okrog 2. ure ponoči ustavili tovornjak s priklopnikom, ki je pri Trbižu prečkal mejni prehod med Avstrijo in Italijo. V priklopniku so za tovorom lesa, ki je bil namenjen v Apuljo, odkrili večji tovor pretihotapljenih cigaret. Ugotovili so, da je tovornjak nezakonito prevažal 14.400 »štek« oz. paketov cigaret lažne znamke rothmans blue, za skupno težo treh ton. Skupna cena na črnem trgu bi znašala okrog 720.000 evrov. Prodaja tovrstnih cigaret v Italiji in v državah Evropske unije bi bila itak prepovedana, ker ne ustrezajo osnovnim varnostim standardom. S prodajo na črnem trgu, na katerem bi jih tržili brez obveznih pooblastil, bi skupaj utajili okrog 575.00 evrov carinskih pristojbin ter davka na dodano vrednost..

Oba voznika tovornjaka s priklopnikom so aretirali, celoten tovor, tovornjak in priklopnik pa so zasegli.