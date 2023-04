V trčenju lažje poškodovani dve osebi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so dopoldne posredovali na avtocesti A28 pri cestninski postaji Cordignano na Pordenonskem, kjer sta trčila dva avtomobila. Na kraj sta prihitela reševalno vozilo iz Sacileja in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je oskrbelo dve osebi in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da nista utrpeli hujših poškodb. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.