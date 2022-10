V trčenju pet poškodovanih, med njimi mlajši deček

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so v dopoldanskih urah posredovali v Lauzaccu pri Vidmu, kjer sta bila avtomobila vpletena v hujšo nesrečo. Eden od dveh je močno trčil v drugega, ki je vozil pred njim, pri čemer je nato zapeljal s ceste in končal v jarku. Poškodovanih je bilo pet oseb, med njimi 6-letni deček. Gre za družino štirih oseb, ki je bila v prednjem avtomobilu in za voznika drugega avtomobila. Na kraj je priletel reševalni helikopter in sta pripeljali dve reševalni vozili. Moškega, ki je bil sam za volanom, so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, ostale poškodovane pa z reševalnim vozilom. Nihče od poškodovanih ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili tudi gasilci in predstavniki sil javnega reda.